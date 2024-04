Biker in Linden umgefahren und geflüchtet

Eine Autofahrerin hat einen Motorroller-Fahrer in Linden (Gießen) umgefahren und ist geflüchtet.

Der 62-Jährige wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch zu dem Unfall vom letzten Donnerstagmittag berichtete. Die Fahrerin des schwarzen SUV habe den Rollerfahrer in einem Kreisel in Leihgestern missachtet. Die Beamten suchen Zeugen.