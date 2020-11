Zum Artikel Einzigartiges Experiment bei Gießen : Mit der Zeitmaschine in die Klimawandel-Zukunft

In Linden bei Gießen befindet sich eine weltweit wohl einzigartige Forschungsanlage. Ein Freiland-Experiment wagt den Blick in die Zukunft und will heute schon aufzeigen, welche Folgen der Klimawandel in 30 Jahren für Hessen haben wird. [mehr]