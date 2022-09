Brände in Wiesbaden und Bruchköbel sorgen für hohen Schaden

Zwei Brände haben die Feuerwehren im Rhein-Main-Gebiet beschäftigt. In Bruchköbel im Main-Kinzig-Kreis hat es wegen eines technischen Defekts gebrannt, in Wiesbaden hat ein Blitz in ein Haus eingeschlagen.