Bei einem Unfall auf der B8 bei Brechen sind drei Menschen verletzt worden, eine Person davon schwer.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, überfuhr eine 47 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstag an einer Kreuzung ein Stoppschild, bog links ab und prallte gegen den Wagen eines 82-Jährigen. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt.