Autotuner und Raser müssen sich am Karfreitag bundesweit auf verstärkte Kontrollen der Polizei gefasst machen - auch in Hessen.

Bei der länderübergreifenden Aktion unter dem Motto "Rot für Raser, Poser und illegales Tuning" will die Polizei ausgewählte Schwerpunkte ins Visier nehmen. In Hessen soll der Schwerpunkt der Kontrollen in den Ballungsräumen liegen, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Freitag mitteilte.

Für Auto- und Motorradliebhaber gilt der Karfreitag traditionell als Start in die Saison, den sie mit gemeinsamen Ausfahrten begehen. Intern wird der Tag deshalb auch Car-Freitag genannt.