Drei Verletzte bei Hausbrand in Hohenahr

Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Hohenahr (Lahn-Dill) sind am Sonntag drei Menschen verletzt worden.

Ein 28 Jahre alter Bewohner musste wegen seiner schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, wie die Polizei mitteilte. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Schaden liegt nach Schätzungen bei 250.000 bis 300.000 Euro.