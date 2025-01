Einbrecher in Kassel zweimal festgenommen

Ein Einbrecher ist am Wochenende in Kassel gleich zweimal ertappt worden.

Veröffentlicht am 27.01.25 um 18:53 Uhr

Nach Polizeiangaben vom Montag versuchte der 47-Jährige am Freitag zunächst, in eine Apotheke einzubrechen. Nachdem ein Zeuge ihn beobachtete, wurde er vorläufig festgenommen. Einen Tag später wurde der Mann wieder erwischt und festgenommen - beim Einbruch in ein Bürogebäude.