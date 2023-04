Einbruch in Bankfiliale

In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in eine Bankfiliale in Frankenberg (Eder) eingebrochen.

Wie die Polizei am Freitag meldete, hebelten sie einen Münzrollenautomaten auf und entwendeten Bargeld. Die Summe war zunächst unklar. Nach Angaben der Beamten entstand bei den Einbruch ein Schaden von 1.000 Euro. Die Täter entkamen, die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.