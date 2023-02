Bei Malsfeld war dieser Schulbus in einen Unfall verwickelt.

Bei Malsfeld war dieser Schulbus in einen Unfall verwickelt. Bild © hessennews

Eine Schwerverletzte bei Schulbus-Unfall in Malsfeld

Schreckmoment für 25 Kinder: Ihr Schulbus stieß in Malsfeld mit einem Wagen zusammen. Die Fahrerin des Autos wurde schwer verletzt. Die Kinder blieben unverletzt.

Der Schulbus und der Pkw kollidierten am Donnerstagmorgen an der Einmündung der L3149 zur L3224 in Malsfeld (Schwalm-Eder). Wie die Polizei gegenüber hessenschau.de sagte, hatte der 63 Jahre alte Busfahrer dem Auto die Vorfahrt genommen.

Autofahrerin muss aus Wagen befreit werden

Die Autofahrerin wurde durch den Aufprall in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Die Fahrgäste des Busses, 25 Kinder, sieben Erwachsene sowie der Fahrer, blieben nach Stand der Ermittlungen unverletzt.

Die 32 Jahre alte Autofahrerin musste von Einsatzkräften der örtlichen Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Sie kam nach Kassel ins Krankenhaus. Die Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt und mit einem Ersatzbus in die Schule gefahren. Die L3224 musste zeitweilig komplett gesperrt werden. Der Sachschaden wird laut Polizei auf insgesamt 70.000 Euro geschätzt.

