Ein 47 Jahre alter Autofahrer ist am Samstagabend in Steinau an der Straße (Main-Kinzig) in einer Kurve gegen die Schutzplanke geprallt.

Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Da möglicherweise Alkohol im Spiel war, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt.