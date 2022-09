Ein 47-Jähriger ist mit seinem Auto in der Nacht auf Donnerstag in Ober-Mörlen (Wetterau) in eine Hauswand gekracht.

Wie die Polizei mitteilte, erlitt er schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Grund für den Unfall war offenbar Sekundenschlaf. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.