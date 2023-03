Unfall am Stadion Fahrerflucht nach illegalem Autorennen in Offenbach

Bei einem mutmaßlichen Autorennen in Offenbach ist einer der Fahrer nach einem Unfall geflüchtet. Der zweite Fahrer wurde festgenommen.

Ein 26-Jähriger soll sich am Freitag in Offenbach in seinem Audi mit dem Fahrer eines goldenen Mercedes AMG ein illegales Rennen geliefert haben, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Autos sollen mit überhöhter Geschwindigkeit und gefährlichen Fahrmanövern unterwegs gewesen sein.

Auf Höhe des Stadions kam der Mercedes von der Fahrbahn ab und beschädigte einige Poller. Der Fahrer flüchtete zu Fuß. Der 26 Jahre alte zweite Fahrer wurde an der Unfallstelle festgenommen.