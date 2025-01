Fahrradfahrer bei Unfall in Offenbach schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochabend bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Offenbach schwer am Kopf verletzt worden.

Veröffentlicht am 30.01.25 um 13:22 Uhr









Nach Polizeiangaben vom Donnerstag hatte der 21 Jahre alte Radfahrer eine Kreuzung überquert, obwohl die Ampel für ihn rot gezeigt haben soll.