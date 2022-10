Toter in Lufthansa-Flugzeug entdeckt

Auf dem Frankfurter Flughafen ist im Fahrwerkschacht eines Flugzeugs ein toter Mann entdeckt worden. Einem Medienbericht zufolge kam die Lufthansa-Maschine aus Teheran.

Arbeiter haben bei Wartungsarbeiten auf dem Frankfurter Flughafen einen toten Mann entdeckt. Er habe in dem Fahrwerkschacht eines Flugzeugs gelegen, wie die Frankfurter Polizei dem hr mitteilte. Der Tote sei dort erst vier Stunden nach Beginn der Wartungsarbeiten am Donnerstagvormittag gefunden worden, erklärte die Bundespolizei.

Bild.de berichtete, bei dem Airbus handele es sich um eine Maschine aus der iranischen Hauptstadt Teheran. Diese Information wollte der Polizeisprecher auf Anfrage nicht bestätigen. Nach Informationen der dpa war die Maschine, in der der Tote gefunden wurde, nach 5 Uhr morgens in Frankfurt gelandet. Tatsächlich gab es einen Lufthansa-Direktflug aus Teheran, der gegen 5.30 Uhr in Frankfurt ankam.

Zur Identität des Toten machte die Polizei keine Angaben. Unklar ist zudem, wie lange er in dem Schacht lag. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat die Ermittlungen übernommen.