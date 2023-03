Frau in Wohnhaus mit Messer tödlich verletzt

Eine 37-Jährige ist am Mittwoch in einem Wohnaus in Haunetal (Hersfeld-Rotenburg) vermutlich mit einem Messer tödlich verletzt worden. Ein 20-Jähriger wurde als Tatverdächtiger festgenommen.