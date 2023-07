Geldautomat an Tankstelle gesprengt

Mindestens zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag einen Geldautomaten an einer Tankstelle in Riedstadt-Goddelau (Groß-Gerau) gesprengt.

Nach Polizeiangaben flohen sie danach mit einem dunklen Fahrzeug. Zur Höhe des Sachschadens und des möglichen Diebesgutes konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen.