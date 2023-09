Der Stauweiher Ewersbach in Dietzhölztal während der Suche.

Der Stauweiher Ewersbach in Dietzhölztal während der Suche. Bild © JR

Suche nach vermisster Person in Weiher in Dietzhölztal

An einer Badestelle an einem Weiher im mittelhessischen Dietzhölztal hat ein Zeuge eine untergehende Person gemeldet. 120 Einsatzkräfte suchten nach ihr - bis ein schweres Gewitter aufzog.

Audiobeitrag Audio 120 Einsatzkräfte suchen vermisste Person am Stauweiher Ewersbach Audio Feuerwehrleute am Ufer des Weihers in Dietzhölztal. Bild © JR Ende des Audiobeitrags

Ein Zeuge hatte am Dienstagabend gegen 19 Uhr eine Person im Wasser des Stauweihers Ewersbach gemeldet - sie sei vermutlich untergegangen. Daraufhin begannen Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr sowie der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) an der Badestelle in Dietzhölztal (Limburg-Weilburg) eine großangelegte Suche - mit Booten, Tauchern sowie einer Drohne mit Wärmebildkamera.

Kurz vor 22 Uhr mussten sie die Suche dann wegen eines schweren Gewitters abbrechen. Ob am Mittwochmorgen weitergesucht wurde, ist noch unklar.