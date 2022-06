Bei einer Geldautomatensprengung in Bickenbach (Darmstadt-Dieburg) ist ein Schaden von etwa 250.000 Euro entstanden.

Das sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Bislang gebe es keine Hinweise auf Verdächtige. Das Gebäude sei durch die Detonation in der Nacht zum Montag so stark beschädigt worden, dass fünf Anwohner ihre Wohnungen verlassen mussten. Eine Frau erlitt einen Schock.