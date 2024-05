Mann schlägt in Limburg auf Passant ein

Ein Unbekannter hat am Dienstag in Limburg auf einen 71-Jährigen eingeschlagen, weil dieser am Bahnhofsplatz zu langsam eine Treppe hinauf ging.

Nach Polizeiangaben vom Mittwoch flüchtete der Senior in ein Büro der Diakonie, wo der Angreifer weiter um sich schlug, bis er später auf einem Fahrrad flüchtete.