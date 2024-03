Im südhessischen Gernsheim ist ein Hubschrauber abgestürzt. Die Insassen blieben unverletzt. Warum die Maschine abstürzte, ist noch unklar.

Ein Hubschrauber ist am Mittwochnachmittag in der Nähe einer Autobahn und einer Bundesstraße auf Höhe des Gernsheimer Stadtteils Klein-Rohrheim (Groß-Gerau) abgestürzt. Nach den bisherigen Ermittlungen seien zwei Männer an Bord gewesen, beide hätten sich nicht verletzt, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Auf Fotos ist zu erkennen, dass der Heckausleger der Maschine abgebrochen ist.

Die Ursache des Absturzes auf einem großen Feld jeweils mehrere hundert Meter entfernt von der A67 und der B44 war zunächst unklar, in der Nähe der Unglücksstelle fließt zudem der Rhein entlang.

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat die Ermittlungen aufgenommen. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen wird laut Angaben eines Polizeisprechers nicht gerechnet.