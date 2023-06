Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Unfall auf der K106 bei Schaafheim (Darmstadt-Dieburg) gestorben.

Nach Polizeiangaben verlor der 20-Jährige am Freitag auf der K106 bei Schaafheim (Darmstadt-Dieburg) in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und kollidierte mit der Leitplanke. Er kam in ein Krankenhaus, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauerten an.