Ein 15-Jähriger hat in Kelkheim (Main-Taunus) mit einer Softair Pistole auf Teilnehmer des Faschingsumzugs geschossen.

Polizisten beobachten den Jugendlichen am Montag beim Faschingsumzug in Kelkheim (Main-Taunus), wie er mit der Softair Pistole Plastikkugeln in Richtung der Teilnehmer schoss. Sie stoppten den 15-Jährigen und nahmen ihm Pistole und Munition ab, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Diese ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung.