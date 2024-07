Demonstration gegen Wald-Rodung in Langen

Die Gruppe Wald Statt Asphalt will am Samstag gegen Rodungen des Langener Waldes demonstrieren. Seit einer Woche läuft schon eine Wald-Besetzung als Protest gegen die Ausweitung des Sand- und Kiesabbaus.

Im Internet rief die Gruppe dazu auf, dass die Politik nicht zulassen dürfe, dass das Unternehmen Sehring weiteren Wald roden darf: "Wir lassen nicht zu, dass in Zeiten des Waldsterbens und einer sich immer weiter verschärfenden Klimakrise wertvolle und intakte Waldstücke wie der Langener Bannwald gerodet werden!" Am frühen Nachmittag startet die Demonstration am Bahnhof in Langen (Offenbach).

Der Langener Waldsee entstand durch den Abbau von Sand und Kies. Um den Tagebau auszuweiten hatte Sehring 2013 die Genehmigung bekommen, rund 64 Hektar Wald zu roden. Alle zwei Jahre muss es eine neue Genehmigung geben. Derzeit sind bis 2025 keine Rodungen geplant und entsprechend auch nicht erlaubt.