Kirchenasyl stoppt 366 Abschiebungen in Hessen

In Hessen sind vom Juni 2018 bis zum Ende vergangenen Jahres insgesamt 366 geplante Abschiebungen durch Kirchenasyl verhindert worden.

Veröffentlicht am 30.05.25 um 14:39 Uhr

Im laufenden Jahr waren es bis ein- schließlich April 30 Fälle, wie das Innenministerium auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) in Wiesbaden mitteilte. Wie viele Personen, deren Abschiebung durch Kirchenasyl gescheitert ist, aktuell noch in Hessen sind, sei nicht bekannt. Kirchenasyl stehe in "christlich-humanitärer Tradition" und würde respektiert, hieß es weiter.