Kleinkind in Offenbach aus Fenster im fünften Stock gestürzt

Einen Sturz aus rund zehn Metern Höhe hat ein Kleinkind nur knapp überlebt. Offenbar hatte es selbst ein Fenster geöffnet.

Mehrere Zeugen wählten am frühen Samstagmorgen gegen 3.20 Uhr den Notruf und berichteten, dass das Kind aus dem fünften Stock auf die Straße gestürzt sei, wie die Polizei mitteilte. Als kurz darauf die ersten Streifenwagen an dem Mehrfamilienhaus in der Offenbacher Innenstadt eintrafen, hätten sich die Meldungen bestätigt.

Das Kleinkind habe sich bei dem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zugezogen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Mutter habe sich zum Zeitpunkt des Sturzes nicht in der Wohnung befunden. Offenbar habe das Kind selbst ein Fenster geöffnet und sei auf diesem Weg ins Freie gelangt, sagte ein Polizeisprecher.

Die Ermittler gehen demnach von einem Unfall aus. Genauere Angaben zu den Umständen sowie dem Alter des Kindes machte der Sprecher auf Nachfrage nicht.