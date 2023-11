Auf der B62 bei Lahntal-Caldern (Marburg-Biedenkopf) ist ein 42-Jähriger mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit einem Kleintransporter frontal zusammengestoßen.

Wie es zu dem Unfall am Sonntag kam, war am Montag unklar. Die Polizei meldete, dass der Autofahrer, sein 15-jähriger Beifahrer und der 55-jährige Transporterfahrer mit Verletzungen in Kliniken kamen.