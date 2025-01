In der Nähe von Burghaun (Fulda) zieht sich eine mehrere hundert Meter lange Dieselspur über die A7 in Richtung Norden. Dort ist am Mittwoch kurz vor Mitternacht ein Lkw umgekippt und in die Böschung gefallen. Der 56-jährige Fahrer verlor offenbar wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über den Sattelzug. Ersthelfer mussten ihn befreien und brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Der rechte Fahrstreifen wurde wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Wegen des ausgelaufenen Kraftstoffs hat sich auch die Untere Wasserbehörde eingeschaltet. Nach Angaben von Zeugen hatte der Lastwagen Kunststoffteile für Klimaanlagen geladen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 60.000 Euro.