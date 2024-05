Ein in Brand geratener Lkw hat auf der A7 zwischen Bad Hersfeld-West und Homberg (Efze) für kilometerlange Staus in beiden Richtungen gesorgt. Der Laster war mit Spanplatten beladen und hatte am Montagabend Feuer gefangen. Das Fahrzeug brannte völlig aus. Der Fahrer bleib unverletzt. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die A7 zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Offenbar hat ein technischer Defekt den Brand ausgelöst, wie die Polizei vermutet.