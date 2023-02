Lkw-Fahrer fährt Rollerfahrer an

Ein 38 Jahre alter Rollerfahrer ist am Dienstag auf der Landstraße bei Hüttenberg (Lahn-Dill) zwischen Hochelheim und Rechtenbach von einem Lkw angefahren worden.

Laut Polizei war der Lkw-Fahrer aus ungeklärter Ursache in einer Links- kurve in die Gegenspur geraten und dort in den Roller geprallt. Der Rollerfahrer wurde schwer verletzt.