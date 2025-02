Hessen sucht weiter nach dem Gewinner des 88 Millionen Eurojacpots.

"Wir sind zuversichtlich, dass er oder sie sich melden wird", sagte Lotto-Sprecher Andreas Bickler. "Die meisten melden sich in den ersten ein, zwei Wochen nach dem Gewinn." Der Tippschein war am Dienstag an einer Annahmestelle in Nordhessen abgegeben worden.