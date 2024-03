Gefesselt in Wohnung gefunden

In der saarländischen Gemeinde Schmelz ist die Leiche eines 37-jährigen Mannes aus Hessen gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Nahe Paris wurden drei Verdächtige festgenommen.

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Samstag die Leiche eines 37-jährigen Mannes in einer Wohnung in der saarländischen Gemeinde Schmelz gefunden. Wie die Beamten mitteilten, stammt der Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und habe sich beruflich im Saarland aufgehalten. Er sei einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen.

Am Sonntagvormittag berichteten die Ermittler von der Festnahme dreier Verdächtiger im Großraum Paris. Französische Polizeikräfte hätten zuvor mehrere Wohnungen durchsucht.

Die saarländischen Behörden stünden in engem Austausch mit den französischen Kollegen. Es werde nun ermittelt, ob es sich bei den 36, 38 und 42 Jahre alten Männern um die gesuchten Täter handele.

Vermieterin hatte Polizei alarmiert

Eine Vermieterin hatte die Polizei am Samstagvormittag alarmiert, nachdem sie die Leiche des Mannes entdeckt hatte. Nach Medienberichten soll der Tote mit gefesselten Händen in einer Monteurwohnung, die er mit anderen Männern bewohnte, entdeckt worden sein.

Zu den genaueren Umständen wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen.