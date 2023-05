Ein 63-Jähriger hat sich am Sonntag auf einer Straße zwischen den Alheimer Stadtteilen Niedergude und Heinebach (Hersfeld-Rotenburg) mit seinem Quad überschlagen.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich ein Kunststoffteil am Lenker des Quads gelöst und den Fahrer am Kopf getroffen. Dadurch verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Quad und Fahrer landeten im Straßengraben. Der Mann wurde verletzt, konnte aber selbstständig eine Klinik aufsuchen. Den Schaden gab die Polizei mit rund 10.000 Euro an.