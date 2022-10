Bei einem Unfall auf der B47 bei Reichelsheim (Odenwald) ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag verlor der 18-Jährige aus unbekannter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die Leitplanke. Er wurde mit einem Hubschrauber ins eine Klinik geflogen. Die B47 war an der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt.