Bei einem Unfall auf der L3176 bei Nüsttal (Fulda) ist am Mittwoch ein Motorradfahrer verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 56- Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.