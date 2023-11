Nach einem möglichen Sexualdelikt an einem 14-jährigen Mädchen in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) ist ein Mann festgenommen worden.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, sitzt der 35-Jährige mittlerweile unter anderem wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung in Untersuchungshaft. Der Mann soll das Mädchen am 25. Oktober zunächst verfolgt und dann im Bereich der Mainbrücke in Gustavsburg angegriffen haben. Er flüchtete, als ein Zeuge eingriff. Er wurde am vergangenen Dienstag festgenommen und am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.