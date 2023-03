Nach dem Fund einer Frauenleiche im osthessischen Neuhof soll der 26 Jahre alte Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt werden. Er steht im Verdacht, seine Mitbewohnerin erstochen zu haben. Die Frau verblutete.

Die Einsatzkräfte waren am frühen Sonntagmorgen wegen eines Randalierers in ein Mehrfamilienhaus im Neuhofer Ortsteil Giesel gerufen worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Fulda mitteilten. Dort sei in einer Wohnung die blutende und leblose 21-Jährige entdeckt worden.

Nach der Obduktion steht fest: Die junge Frau starb durch Verbluten. Die Todesursache sei demnach eine "mehrfache halbscharfe Gewaltanwendung gegen das Gesicht und den Nacken-/Halsbereich des Opfers" gewesen. Als dringend tatverdächtig gilt ein 26-Jähriger, der laut Polizei "in häuslicher Gemeinschaft" mit der 21-Jährigen lebte.

Mitbewohner noch vor Ort festgenommen

Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen. Er sollte am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden, der über eine Unterbringung in Untersuchungshaft entscheidet. Die Hintergründe der Gewalttat sind noch unklar.