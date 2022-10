Ein 32-Jähriger ist auf der Landstraße zwischen Oberzent-Beerfelden und -Airlenbach (Odenwald) tödlich verunglückt.

Wie die Polizei berichtete, kam er am frühen Sonntagmorgen mit seinem Auto in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, stieß mit der Schutzplanke zusammen und überschlug sich. Er starb am Unfallort.