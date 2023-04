Partybus in Alheim in Flammen

Sachschaden Partybus in Alheim in Flammen

In der Nacht zum Donnerstag ist ein zum Partyraum umgebauter Bus in Alheim (Hersfeld-Rotenburg) in Brand geraten.

Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von rund 35.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Wenige Stunden zuvor hatten Unbekannte Papier im Eingang des Busses angezündet. Die Polizei prüft einen Zusammenhang beider Vorfälle.