Nach einem Unfall mit einem Pedelec in Helsa (Kassel) ist ein 69 Jahre alter Mann am Freitag im Krankenhaus gestorben.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach war er am Mittag desselben Tags aus bisher ungeklärter Ursache gestürzt. Zeugen zufolge seien keine anderen Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt gewesen.