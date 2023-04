Reifen an Autos zerstochen

Unbekannte haben am Wochenende in Wabern (Schwalm-Eder) an mehreren geparkten Autos die Reifen zerstochen.

Nach Polizeiangaben vom Montag waren sechs Wagen betroffen. Bei einem Auto wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Der Gesamtschaden wird auf 1.600 Euro geschätzt.