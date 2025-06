Motorradfahrer schwerverletzt in Feld gefunden

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag auf der Kreisstraße 14 in Richtung Schenklengsfeld-Wehrshausen (Hersfeld-Rotenburg) verunglückt.

Veröffentlicht am 19.06.25 um 19:28 Uhr

Laut Polizei kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und schlitterte in ein Feld. Dort fand ein Radfahrer den schwerverletzten 66-Jährigen und verständigte den Notruf. Mit einem Hubschrauber wurde der Motorradfahrer in eine Klinik gebracht.