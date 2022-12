Bei einem Autounfall bei Groß-Zimmern ist ein Fahranfänger ums Leben gekommen. Der 18-Jährige stieß auf einer Landstraße mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Zwei 16 und 19 Jahre alte Unfallbeteiligte wurden verletzt.

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntagabend bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße zwischen Groß-Zimmern und Reinheim (beide Darmstadt-Dieburg) ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben stieß er gegen 20.15 Uhr in einer Kurve mit einem anderen Auto zusammen, das aus der Gegenrichtung kam. Der 18-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Sachverständiger soll Unfallhergang klären

Der 19 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens und seine 16 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Seelsorger kümmerten sich um die Unfallbeteiligten und die Angehörigen des Unfallopfers.

Warum es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar. Ein Sachverständiger wurde beauftragt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 35.000 Euro. Die Straße wurde wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten am Abend vorübergehend gesperrt.