Suche nach Vermisstem in Aartalsee

Nach einem Badeunfall im Aartalsee bei Bischoffen und Hohenahr (Lahn-Dill) läuft am Samstag die Suche nach einem vermissten Schwimmer.

Der 31-Jährige sei zum Schwimmen in den See und seitdem nicht mehr aufgetaucht, teilte die Polizei mit. Die Suche lief am Nachmittag mit Booten und Tauchern.