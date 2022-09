Der Tatort an der Friedhofstraße wurde weiträumig abgesperrt.

Der Tatort an der Friedhofstraße wurde weiträumig abgesperrt. Bild © 5Vision.media

Toter und Verletzter bei Schießerei in Bar in Offenbach

In einer Bar in der Offenbacher Innenstadt ist am Sonntagabend ein Mann durch Schüsse getötet worden. Ein weiterer wurde schwer verletzt. Die Hintergründe sind unklar.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Südosthessen wurden die beiden Opfer gegen 20.18 Uhr in einer Bar in der Friedhofstraße niedergeschossen. Ein Polizeisprecher sagte am späten Abend, man gehe derzeit von einem Täter aus. Zum Hintergrund sei nichts bekannt. Ebenso unklar war zunächst, wieviele Schüsse abgegeben wurden.

Tatort weiträumig abgesperrt

Die Polizei war mit starken Einsatzkräften vor Ort und sperrte den Tatort weiträumig ab. Das Verbrechen habe anscheinend einem kleinen Personenkreis gegolten, sagte ein Sprecher. Es wurde eine Großfahndung ausgelöst, auch ein Hubschrauber war beteiligt.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts beobachtet habe, solle sich melden, so die Polizei. Sie rief dazu auf, den Bereich zu meiden und keine Anhalter mitzunehmen.

Weitere Details will die Offenbacher Staatsanwaltschaft im Laufe des Montags bekanntgeben.