Ein Polizist mit Maschinengewehr steht am Dienstag gegenüber der Kneipe, in der der 59-Jährige getötet wurde. Davor steht ein Leichenwagen. Bild © 5vision.news

Nach den tödlichen Schüssen in einer Frankfurter Gaststätte haben Ermittler den Verdächtigen festgenommen. Er stellte sich nach rund 36-stündiger Flucht auf einer Polizeiwache in Friedberg.

Die Fahndung nach einem 40-Jährigen, der in Frankfurt einen Mann erschossen haben soll, ist beendet. Nach Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft hat sich der Verdächtige am Mittwochmittag auf einer Polizeiwache in Friedberg (Wetterau) gestellt. Details will die Staatsanwaltschaft am späten Mittag nennen.

Tatort Nieder-Eschbach

Der Festgenommene ist dringend verdächtig, in der Nacht zum Dienstag in einer Gaststätte in der Deuil-La-Barre-Straße im Frankfurter Stadtteil Nieder-Eschbach einen 59 Jahre alten Mann erschossen zu haben. Zuvor sollen sie gemeinsam Zeit in der Gaststätte verbracht haben. Beide kannten sich nach Informationen des hr seit Monaten, trafen sich auch privat und tranken gemeinsam in der Kneipe, in der sie Stammgäste waren.

Während Zeugen von einem Streit berichteten, sagte eine direkte Anwohnerin dem hr hingegen, noch gut zwei Stunden vor der Tat, die sich gegen Mitternacht ereignete, hätte sie beide noch lachend beieinander sitzen sehen.

Dreimal in Oberkörper und Kopf geschossen

Zwischenzeitlich hatte sich der Verdächtige aus der Kneipe verabschiedet. Dann soll er, so berichteten es Zeugen dem hr, zurückgekommen sein, eine Lokalrunde gegeben haben und wenig später unvermittelt auf seinen Bekannten geschossen haben - mindestens drei Mal aus kurzer Distanz in Kopf und Oberkörper des Opfers. Wenig später verließ er die Gaststätte zu Fuß in unbekannte Richtung.

Für den 59-Jährigen sei jede Hilfe zu spät gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Wiederbelebungsversuche seien gescheitert.

Tathintergrund unbekannt

Nähere Details zu den Hintergründen sowie dem Ablauf der Tat nannten die Ermittler bislang nicht. Eine Mordkommission ermittelt.

Die Polizei hatte mit einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten und davor gewarnt, dass der 40-Jährige bewaffnet sein könnte. Im Laufe der Fahndung war auch die Wohnung des Verdächtigen durchsucht worden.

Waffen in Wohnung gefunden

Spezialeinsatzkräfte des SEK trugen am Dienstagmittag Waffen aus dem Gebäude. Zeugenstimmen, wonach der Gesuchte einen militärischen Hintergrund haben soll, sind bislang nicht bestätigt.