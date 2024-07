An Baum geprallt

In Eschenburg ist ein 27-Jähriger mit seinem Wagen verunglückt. Während er und sein Beifahrer kaum eine Schramme abbekamen, kam für eine junge Frau auf der Rückbank jede Hilfe zu spät.

Veröffentlicht am 28.07.24 um 09:45 Uhr

Der 27-jährige Fahrer, sein gleichaltriger Beifahrer und die sechs Jahre jüngere Mitfahrerin auf der Rückbank waren in der Nacht auf Sonntag von Eschenburg-Hirzenhain in den Ortsteil Eiershausen (Lahn-Dill) unterwegs. Um kurz vor 2 Uhr und kurz vor der Ortseinfahrt ist das Auto ins Schleudern geraten und mit dem Heck gegen einen Baum am Straßenrand geprallt, wie die Polizei mitteilte.

Die 21-Jährige wurde dabei auf der Rückbank eingeklemmt. Sie wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie wiederbeleben mussten - letztlich konnten sie sie aber nicht retten. Die junge Frau starb an der Unfallstelle.

Fahrer war womöglich betrunken

Der Fahrer selbst blieb den Angaben zufolge unverletzt. Sein Beifahrer verletzte sich leicht.

Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer zuvor Alkohol getrunken hatte. Ob er deshalb die Kontrolle über den Wagen verlor, wird nun ermittelt. Das Auto musste abgeschleppt werden.