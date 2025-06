Wenig wechselt zum Zweitliga-Absteiger

Marcel Wenig verlässt Eintracht Frankfurt und schließt sich dem Zweitliga-Absteiger SSV Ulm an. Das gaben die "Spatzen" am Mittwoch bekannt. Bei der SGE kam der 21 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison ausschließlich im Regionalliga-Team zum Einsatz. 2022 war Wenig aus dem Nachwuchs des FC Bayern nach Frankfurt gewechselt. In seiner ersten Saison gelangen ihm zwei Kurzeinsätze im Bundesliga-Team. Anschließend hatte er mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, unter anderem bremste ihn ein Kreuzbandriss aus. In der 3. Liga will Wenig nun dauerhaft im Profifußball Fuß fassen.