Nach Schulschluss kam sie nicht nach Hause, am Abend wurde sie plötzlich in Fritzlar entdeckt: Nach dem Verschwinden einer Zehnjährigen aus Brakel in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei eine "dringend" tatverdächtige Person festgenommen.

Sie verschwand wohl auf ihrem Heimweg von der Grundschule. Rund 80 Kilometer von ihrem Zuhause tauchte das Mädchen nach Stunden wieder auf: Eine vermisste Zehnjährige aus Brakel in Nordrhein-Westfalen ist am Mittwochabend in Fritzlar (Schwalm-Eder) entdecket worden.

Tatverdächtige Person vorläufig festgenommen

Wie und von wem das als vermisst gemeldete Mädchen in Fritzlar entdeckt wurde, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Bielefeld am Donnerstag nicht mit. In Zusammenhang mit dem Verschwinden sei jedoch ein "dringend Tatverdächtiger" vorläufig festgenommen worden, erklärten die Ermittler in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handele, könne man vorerst nicht öffentlich machen, konkretisierte ein Polizeisprecher. Die tatverdächtige Person wurde nicht in Fritzlar festgenommen, sondern in Rheinland-Pfalz, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Den genauen Ort nannte er nicht.

Mädchen geht es "den Umständen entsprechend gut"

Dem Kind ging es am Mittwochabend "den Umständen entsprechend gut". Der übliche Schulweg des Mädchens führt laut Polizei von der Grundschule durch die Brakeler Innenstadt bis in ein Wohngebiet.

Nach Schulschluss um 13 Uhr sei das Kind am Mittwoch nicht nach Hause gekommen. Weitere Hintergründe zum Verschwinden des Mädchen teilten die Beamten zum Schutz der Persönllichkeitsrechte des Kindes und der Familie nicht mit. Das gelte auch für die tatverdächtige Person, erläuterte der Polizeisprecher.

Polizei und Feuerwehr hatten am Mittwoch eine Suchaktion gestartet, bei der auch ein Spürhund eingesetzt worden war.