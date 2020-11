Video

Die Corona-Krise hat auch einen Zirkus in Nordhessen getroffen. Die Veranstaltungen in Fritzlar fallen aus und die Einnahmen brechen weg. Die Versorgung der Tiere ist gefährdet. Doch die Menschen in Fritzlar lassen den Zirkus nicht im Stich – und bringen Futter und Spenden. [Videoseite]