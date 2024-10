Zwei Arbeiter in Bensheim schwerstverletzt

Zwei Männer sind bei einem Arbeitsunfall in Bensheim (Bergstraße) an einer Papierpresse schwerstverletzt worden.

Veröffentlicht am 21.10.24 um 11:11 Uhr

Wie die Polizei am Montag berichtete, ereignete sich der Unfall bereits am Freitag auf einem Firmengelände. Zwei Rettungshubschrauber flogen die 54 und 63 Jahre alten Männer in eine Klinik. Details waren noch unklar.